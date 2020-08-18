Появилось расписание "Ласточек" от Перми до Краснокамска

Фото: permkrai.ru

С 1 сентября скоростные электрички «Ласточка» начинают работать на маршруте Пермь-Краснокамск. Конечной станцией станет остановочный пункт «Краснокамск», расположенный недалеко от городского автовокзала.

Пока запланировано по пять рейсов в сутки в оба направления. Из Перми «Ласточка» будт отправляться в 12.30, 15.12, 17.23, 18.54 и 20.05. Из Краснокамска - в 6.38, 7.40, 15.00, 17.02, 18.34. Время в пути на первом этапе проекта составит 52 минуты. В дальнейшем электричка будет идти в обход станции Оверята, что позволит сократить время пути до получаса.

В Краснокамске прибытие электричек будет синхронизировано с работой автобусов №4, №15, №18. Стоимость комплексного билета по модели «электропоезд+автобус»: 90 рублей.

Первую неделю проезд на скоростных электричках до Краснокамска будет бесплатным.