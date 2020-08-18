На перекрестке улицы Ленина и Компроса в Перми изменилось движение транспорта

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В самом центре Перми изменилась организация дорожного движения. Автомобилистам, пересекающим перекресток улицы Ленина и Комсомольского проспекта, надо быть внимательнее, выбирая ряд движения.

Изменилась работа светофора на этом перекрестке - появились дополнительные секции. Поворот с Комсомольского проспекта на улицу Ленина налево теперь идет под стрелку. Во время горения стрелки движение автомобилей по Компросу с противоположной стороны будет остановлено.

Поворот с улицы Ленина на Компрос направо, если ехать со стороны улицы Куйбышева - тоже организован по стрелке.

- Первое время возможны затруднения в движении, за что прошу извинить, - написал на своей странице в Фейсбуке начальник пермской дирекции дорожного движения Максим Кис. - По мере необходимости будем корректировать режим работы светофора.