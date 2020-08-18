Предпринимателям Пермского края помогут с продажей онлайн и доставкой

Источник: пресс-служба Briskly

Новая фуд-платформа B-Pay поможет предпринимателям из регионов с продажей и доставкой их продукции. B-Pay — результат сотрудничества технологичной компании Briskly и Яндекс.Такси. Сервис успешно функционирует уже в 500 городах России и доступен даже там, где население менее 1 млн. жителей. К нему могут присоединиться все предприниматели, связанные со сферой приготовления и производства еды.

В период самоизоляции мы стали свидетелями того, как многим компаниям, привыкшим работать в оффлайне, было трудно и даже невозможно перестроить бизнес-процессы и наладить продажи через Интернет и доставку. При этом, очевидно, что доля онлайн-продаж еды будет увеличиваться. По нашей оценке, к концу 2021 года она может вырасти до 25 % от общего объема продаж. Наша задача - помочь небольшим компаниям легко настроить онлайн-продажи, а клиентам - купить товар самым быстрым и удобным способом. Будь это срочная доставка с фермы или оплата товаров без очереди в самом магазине - прокомментировал СЕО Briskly, Глеб Харитонов.

Создатели платформы рассчитывают, что новым сервисом будет пользоваться не менее 2 000 активных покупателей в месяц. Средняя сумма заказа составляет 3 500 рублей.