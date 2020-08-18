«Пуля попала ребенку в веко». В Пермском крае мужчина с балкона стрелял по детям из пневматического пистолета

Фото: паблик ЧП Березники/ВКонтакте

В социальных сетях жительница Березников рассказала о том, что 14 августа около 21.00 неизвестный мужчина с балкона стрелял из пневматического пистолета по детям.

- Одна пуля попала моему ребенку в веко, - рассказывает мама пострадавшего ребенка. - Мимо проходил мужчина, он увидел происходящее, вызвал полицию и «скорую помощь». Я очень благодарна этому мужчине, если бы не он, неизвестно, как бы все закончилось.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.

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