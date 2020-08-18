Пять тысяч рублей — средняя сумма ущерба от «встречи» с мошенниками, действующими под видом банковских работников

В подавляющем большинстве случаев (более 90%) речь идет о телефонном мошенничестве. Фото: Райффайзенбанк

По данным опроса «Лаборатории Касперского»*, в среднем сумма ущерба от действий мошенников, представляющихся сотрудниками банковских организаций, составляет пять тысяч рублей. Об этом рассказал эксперт компании на совместной онлайн-конференции с Райффайзенбанком.

Согласно результатам опроса, в первой половине 2020 года со злоумышленниками, действующими от имени банков, хотя бы раз сталкивались более половины россиян (58%). В подавляющем большинстве случаев (более 90%) речь идет о телефонном мошенничестве, причем звонки поступают в основном в рабочее время — с понедельника по четверг, с 11 до 18 часов.

Злоумышленники серьезно готовятся к таким звонкам и активно используют методы социальной инженерии. Так, в 42% случаев они полностью называли правильные имя, фамилию и отчество того, кому звонили. Наиболее распространенными легендами были необходимость подтвердить данные (72%), сообщение о блокировке карты (58%) и предложение кредита (57%).

Почти в половине случаев (46%) злоумышленники пытались получить код из СМС или данные карты, а в каждом пятом случае (21%) — убеждали перевести деньги якобы на безопасный счёт.

«Объемы телефонного мошенничества продолжают расти, но при этом, к сожалению, многие люди по-прежнему не умеют распознавать злоумышленников и лишаются денег в результате простейших схем. Мы напоминаем, что настоящий сотрудник финансовой организации никогда не будет возражать против завершения разговора, а вот мошенник, наоборот, будет прилагать все усилия и прибегать к разным психологическим уловкам, чтобы тот, кому он звонит, не положил трубку. Поэтому в любом случае лучше закончить разговор и перезвонить на официальный номер банка», — напоминает Сергей Голованов, ведущий эксперт «Лаборатории Касперского».