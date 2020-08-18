Пермская приемная запустила новый проект «Есть решение!» на Ютуб-канале

Фото: rop59.ru

Региональная общественная приёмная Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Пермском крае запустила видеопроект «Есть решение!» на своем Ютуб-канале. На Ютуб создан плейлист «РОП59.ТВ», где размещаются ролики и сюжеты о деятельности приемной, о новых формах работы с обращениями граждан, об историях людей, которые обратились в приемную и смогли решить свой вопрос.

Видеоролики будут появляться на Ютуб-канале два раза в неделю. Для удобства пользователей на экране появляются титры. В сюжетах жители Прикамья рассказывают, как долгое время не могли решить свои вопросы, а в премной им была оказана консультационная и юридическая помощь. Таким образом, одни смогли ускорить сроки благоустройства дворовой территории, другим наконец-то удалось подключить свое жилье к электроэнергии, третьи добились появления горячей воды в доме.

«Главная задача приемной – помощь людям, эффективное решение вопросов, с которыми они обращаются. В небольших видеороликах мы показываем, что в рамках межведомственного взаимодействия приёмной с органами власти, депутатами, коммунальными предприятиями можно многое решить. Еще более эффективно отрабатывать обращения стало возможным, когда мы внедрили цифровые инструменты, стали применять современные средства связи, чтобы общаться с населением онлайн», - говорит руководитель Региональной общественной приёмной Председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Александр Бойченко.

Доверие пермяков к деятельности приемной растет с каждым годом. Об этом говорит и статистика по положительно решённым вопросам граждан. С 2008 года, когда пермская приемная начала свою деятельность, процент положительно решённых вопросов увеличился на 37%.

Напомним, Региональная общественная приемная Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Пермском крае расположена по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, 210.