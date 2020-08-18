В Пермском крае 64 новых случая заболевания COVID-19

Фото: Минздрав Пермского края

Как сообщил Роспотребнадзор, за прошедшие сутки в Пермском крае зафиксировали 64 новых случая заболевания COVID-19. Общее количество заболевших в регионе на 18 августа составило 7111 человек.

Из 64 новых инфицированных – 25 мужчин, 38 женщины, 1 ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 16 человек, 31 человек в возрасте 45-65, 16 человек старше 65 лет.

Прирост заболевших за минувшие сутки составил 0,9 процента.

За все время пандемии в Пермском крае 4995 человек выздоровели. Зафиксировано 190 летальных исходов от COVID-19, в том числе в минувшие сутки умерли двое инфицированных пациентов. Еще 121 случай смерти инфицированных - не от COVID-19, один человек умер накануне. 1730 человек изолированы на дому по предписанию главного санитарного врача.

На 18 августа проходят лечение 1775 человек, это 1741 пациентов с коронавирусом, а также 34 пациента с предварительными диагнозами ОРВИ и пневмония, по ним ожидается подтверждение на COVID-19, рассказали в мииистерстве здравоохранения Пермского края.