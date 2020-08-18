Пермь
Еще
Радио
Пермь
Еще
Радио
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

«Сэкономил на ребенке более 200 тысяч». Пермский бизнесмен скрывал реальные доходы, чтобы платить меньше алиментов

Судебные приставы заставили мужчину вернуть недоплаченные деньги
Виктор ПравдинВикторПравдин
КомментироватьОставить комментарий
Судебный пристав сделал запрос в налоговую и выяснил, что доходы должника значительно превышают его расходы

Судебный пристав сделал запрос в налоговую и выяснил, что доходы должника значительно превышают его расходы

Фото: Василий Вахрин

- Должник является индивидуальным предпринимателем и имеет достаточно прибыльный бизнес в сфере торговли, - рассказывают в пресс-службе УФССП по Пермскому краю. - Алименты мужчина платил регулярно, но не от всего своего дохода, а исходя из средней заработной платы в России, объясняя это тем, что свою коммерческую деятельность он осуществляет по упрощенной системе налогооблажения. При этом мужчина отказывался предоставить судебному приставу налоговую отчетность, ссылаясь на то, что в связи с отсутствием необходимости предоставления данных сведений в налоговые органы, книги доходов и расходов он не ведет.

Судебный пристав сделал запрос в налоговую и выяснил, что доходы должника значительно превышают его расходы. Перерасчет алиментов показал, что мужчина сэкономил на своем ребенке более 200 тысяч рублей. Недоплаченные деньги удержали со счета бизнесмена и перечислили маме ребенка.