«Сэкономил на ребенке более 200 тысяч». Пермский бизнесмен скрывал реальные доходы, чтобы платить меньше алиментов

Судебный пристав сделал запрос в налоговую и выяснил, что доходы должника значительно превышают его расходы Фото: Василий Вахрин

- Должник является индивидуальным предпринимателем и имеет достаточно прибыльный бизнес в сфере торговли, - рассказывают в пресс-службе УФССП по Пермскому краю. - Алименты мужчина платил регулярно, но не от всего своего дохода, а исходя из средней заработной платы в России, объясняя это тем, что свою коммерческую деятельность он осуществляет по упрощенной системе налогооблажения. При этом мужчина отказывался предоставить судебному приставу налоговую отчетность, ссылаясь на то, что в связи с отсутствием необходимости предоставления данных сведений в налоговые органы, книги доходов и расходов он не ведет.

Судебный пристав сделал запрос в налоговую и выяснил, что доходы должника значительно превышают его расходы. Перерасчет алиментов показал, что мужчина сэкономил на своем ребенке более 200 тысяч рублей. Недоплаченные деньги удержали со счета бизнесмена и перечислили маме ребенка.