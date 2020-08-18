Центр медицинской профилактики напоминает о возобновлении диспансеризации взрослого населения и профилактических медицинских осмотров

Целью диспансеризации является профилактика и ранее выявление хронических неинфекционных заболеваний Фото: Василий Вахрин

С 10 августа в Пермском крае возобновили проведение диспансеризации взрослого населения и профилактических медицинских осмотров. Прием пациентов будет осуществляться по предварительной записи. Записаться можно двумя способами: позвонив в поликлинику по месту прикрепления, или на сайте k-vrachu.ru.

При прохождении обследования пациентам необходимо соблюдать меры профилактики: ориентироваться на сигнальную разметку, которая поможет не забыть о социальной дистанции в 1,5 метра, быть в маске и перчатках, - напоминают специалисты Центра медицинской профилактики.

Стоит отметить, что до полного снятия всех ограничений гражданам старше 65 лет и пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями рекомендуют временно отказаться от посещения медучреждений.

Напомним, что целью диспансеризации является профилактика и ранее выявление хронических неинфекционных заболеваний. К ним относятся сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные опухоли, сахарный диабет, хронические болезни легких.

С мая прошлого года гражданам в возрасте от 18 до 39 лет необходимо проходить диспансеризацию один раз в три года, людям старше 40 лет - ежегодно. С 18 до 38 лет, в промежутках между диспансеризацией, важно не забывать о прохождении профилактических медицинских осмотров.

Важно!

Во вторник, 18 августа, в 14.00 в паблике «Комсомольской правды»социальной сети ВКонтакте специалисты Центра медицинской профилактики расскажут о диспансеризации взрослого населения и профилактических медицинских осмотров.