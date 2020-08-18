В Перми появилось новое приложение для платных парковок

Для регистрации нужен только номер телефона
Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
В нашем городе начало работать новое федеральное мобильное приложение «Горпарковки» для оплаты платных парковок. Оно заменило мобильное приложение «Парковки Перми», которым пермяки пользовались с 2016 года. В приложении «Горпарковки» легко зарегистрироваться, оно само найдет ближайшую парковку и сообщит ее адрес, стоимость, платный период и количество свободных мест.
Для регистрации нужен только номер телефона. Но главное преимущество нового приложения - возможность безопасно оплатить парковку с привязанной карты МИР, Visa Int. и MasterCard Europe. Оплата проходит в приложении моментально - не нужно отправлять никаких подтверждений.
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ?
- Привяжите к приложению карту МИР, Visa Int. и MasterCard.
- Найдите парковку на карте.
- Оплатите время с привязанной карты.
- Если уезжаете раньше, остановите счетчик. Непотраченные деньги вернутся на ваш парковочный счет
Фото: Константин Чернов