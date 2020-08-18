В Перми продлят действие льготных проездных

Срок действия транспортных карт будет продлен Фото: Василий Вахрин

В Перми будет продлен срок действия льготных проездных документов. Из-за коронавируса многие пермяки сидели дома и не пользовались своими транспортными картами. Но оставшиеся на них деньги и поездки не «сгорят».

Карты, срок которых должен был завершиться 14 июня, уже были пролонгированы. Теперь планируется с 1 сентября продлить безлимитные проездные со сроком действия на три месяца и на один год, сообщает «Бизнес-класс».

Срок действия транспортных карт, деньги на которых были положены до 28 марта, до введения режима самоизоляции и не продленные 8 июня, увеличится на количество дней, которое проездной не использовался.

Также будет продлен срок действия уже пролонгированных карт, если с 8 июня по ним не были совершено ни одной поездки. С 1 сентября срок действия проездного увеличится на период, в течение которого он не использовался. Срок действия проездных планируется продлить автоматически, в беззаявительном порядке.