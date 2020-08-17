Благотворительная организация «Территория семьи» открывает в Перми «мировое кафе», где смогут встречаться родители в разводе

Согласно статистике, в Пермском крае на 1000 браков приходится не менее 600 разводов Фото: архив "КП"

Благотворительная организация «Территория семьи» открывает «мировое кафе». Об этом сообщает интернет-издание «Мой город Пермь». Это особое место, где пермяки, столкнувшиеся с кризисом в отношениях, могут получить поддержку.

Здесь можно будет обсудить причины недопонимания, обговорить судьбу ребенка. В общем, семьи смогут преодолевать препятствия и, в конечном счете, повышать уровень жизни, а дети не будут терять родителей. В этой проблеме «Территория семьи» заинтересована в связи с тяжелым положением детей. Согласно статистике, в Пермском крае на 1000 браков приходится не менее 600 разводов, при этом практически половина семей успевает обзавестись детьми. Важно понимать, что происходит с ними после расставания родителей и как можно разрешить конфликт в интересах детей.

— Зачем нужна отдельная площадка? Это нейтральная и безопасная территория для встреч родителей, которые в обычной жизни могут избегать и бояться друг друга. Например, мама боится, что отец уведет ребенка, и запрещает встречи. Помещение адаптировано в том числе и для детей-подростков. Применены базовые меры безопасности: домофон, тревожная кнопка и видеонаблюдение, — сообщили авторы проекта.