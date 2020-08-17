Из Перми до Усть-Качки пойдут теплоходы

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пермяки вновь могут прокатиться на теплоходе до Усть-Качки и обратно. Рейсы выполняются на теплохрде "Алмаз" три раза в неделю: по пятницам, субботам и воскресеньям с остановками в Закамске и на центральной набережнойКраснокамска.

Теплоход отправляется от причала №6 речного вокзала на ПермьI в 9.30. Обратно прибывает в 20.55. Два часа - стоянка в Усть-Качке.

Билеты можно купить прямо на борту теплохода. Путешествие от Перми до Усть-Качки стоит 600 рублей, в обратном направлении - 500 рублей. Дети до 5 лет - бесплатно.

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