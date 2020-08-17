«Возвращался домой». Житель Пермского края погиб в ДТП с грузовиком

Фото: Управление ГИБДД по Свердловской области

Трагедия произошла в пятницу, 14 августа, в 13.50 на 167 км автодороги «Пермь- Екатеринбург». Столкнулись «Мазда – CX5» и грузовой автомобиль ГАЗ-35071.

- Сотрудниками ГИБДД установлено, что грузовым автомобилем управлял 43-летний житель Красноуфимского района. Он пояснил, что в первой половине дня загрузился доской и поехал к себе домой по автодороге «Пермь-Екатеринбург» в сторону Перми. Перед перекрестком включил левый указатель поворота, начал сбрасывать скорость, после чего почувствовал удар в правую заднюю часть автомашины. 59-летний водитель автомашины «Мазда-CX5» возвращался домой в деревню Агафонково Суксунского района, Пермского края в машине находился один, - сообщили в Управлении ГИБДД по Свердловской области.

В результате аварии 59-летний водитель «Мазда- CX5» был доставлен в центральную городскую больницу Красноуфимска, где в реанимационном отделении от полученных травм скончался.

На месте происшествия сотрудники полиции провели замеры и опросили очевидцев. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Дочь погибшего жителя Прикамья ищет свидетелей аварии.

- Может у кого-нибудь есть запись с видеорегистратора. Большая вероятность того, что водитель «Мазда- CX5» не виноват. Помогите, пожалуйста, - обратилась дочь погибшего мужчины к свидетелям аварии.

Всех, кто стал очевидцем ДТП, просят сообщать по телефону: 8-982-255-70-77.

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