В пермской больнице закрыли на карантин реанимацию

Фото: Минздрав Пермского края

В пермской городской больнице № 6 закрыли на карантин отделение анестезиологии и реаниматологии. В отделении у одного из сотрудников был выявлен COVID-19. После того, как был определен круг контактных лиц, у них были взяты мазки для исследования на COVID-19.

- Сейчас COVID-19 подтвержден у трех сотрудников, - рассказали специалисты Министерства здравоохранения Пермского края. - В обсервации на дому под наблюдением медицинских работников находятся девять сотрудников медучреждения, контактировавших с больными.

Пациентов, нуждающихся в хирургической помощи, отправляют на лечение в Пермский клинический центр ФМБА России - МСЧ №133, а пациентов отделения травматологии - в городскую клиническую больницу №4.

17 августа в Пермском крае было выявлено 65 новых случаев заражения COVID-19, из них 28 человек проходят лечение в больницах, 37 – амбулаторно, на дому. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 7047