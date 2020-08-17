В Прикамье окончены поиски 15-летнего мальчика, пропавшего на рыбалке

Фото: поисковой отряд «Регион59»

- Найден, жив. Благодаря оперативным действиям МЧС, полиции и других структур найти подростка смогли оперативно, - сообщили волонтеры поискового отряда «Регион59» к записи о пропавшем 15-летнем мальчике.

Напомним, 16 августа в 6:00 15-летний подросток ушел из дома по улице Ленина,170 на рыбалку на реку Малая Никитинка в Гремячинске и пропал. В этот же вечер на поиски мальчика отправились родственники, волонтеры, полицейские, сотрудники МЧС.

- Всем, кто откликнулся, спасибо, - написали волонтеры.

Тем временем в Перми продолжаются поиски двух загадочно пропавших молодых людей: 17-летнего Евгения Янковского и 31-летнего Станислава Ушакова и 21-летней Анастасии Веселковой.

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