Райффайзенбанк заработал 18.8 млрд рублей в 1 полугодии 2020 года по результатам МСФО

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Райффайзенбанк объявляет финансовые результаты первого полугодия 2020 года. Все показатели приводятся в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и могут отличаться от данных по России в финансовом отчете Райффайзен Банк Интернациональ АГ (РБИ) в связи с разницей, возникающей при консолидации и пересчете показателей в евро.

· Чистая прибыль снизилась на 1.1% до 18 849 млн руб. по итогам 1 полугодия 2020 года

· Чистый процентный доход вырос на 12.4% до 30 530 млн руб.

· Рост чистого комиссионного дохода составил 7.1% до 9 531 млн руб.

· Высокие показатели рентабельности: ROE после налогов составил 20.3% (-3.1 п.п. относительно конца 2019 года).

· Рост кредитного портфеля: кредитный портфель до вычета резервов показал рост на 6.3% по итогам 1 полугодия 2020 года. Розничный кредитный портфель показал рост на 0.2% до 311 325 млн руб., крупный корпоративный бизнес вырос на +13.1% до 437 736 млн руб., средний бизнес показал снижение на 2.5% до 75 307 млн руб., рост малого и микробизнеса составил +3.1% до 28 216 млн руб., по сравнению с началом года.

· Средства клиентов увеличились на 4.4% до 997 052 млн руб., по сравнению с 2019 годом, рост средств на счетах и депозитах физических лиц составил 14.8% до 551 658 млн руб., снижение средств на счетах и депозитах юридических лиц составило -0.7% до 443 126 млн руб., при этом рост текущих счетов юридических лиц составил +24.8% до 286 265 млн руб.

Коэффициенты достаточности капитала Н 1.1. и Н 1.2.[1] по состоянию на 1 июля 2020 года составили 12.51% и 13.26% соответственно (при нормативных минимумах 4.5% и 6.0%). Коэффициент Н 1.0 составил 16.86% на аналогичную дату (при нормативном минимуме 8.0%). Общая достаточность капитала по Базель III на 30.06.2020 составила 28.66% при минимальном значении норматива 8.0%.