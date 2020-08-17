«Ушла на работу и пропала» . В Перми ищут 43-летнюю женщину

Ирина Дружинина. Фото: поисковой отряд имени Ирины Бухановой

Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой просят помочь в поисках 43-летней Ирины Дружининой.

В 6.00 в четверг, 13 августа, Ирина ушла на работу из дома по улице Быстрых,8 и пропала. С тех пор о местонахождении женщины ничего неизвестно.

Приметы: рост 160 сантиметров, на вид 40-45 лет, среднего телосложения, светлые волосы, карие глаза. Была одета в серую кофту, синие джинсы.

Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении пропавшей, просят сообщать по телефонам: 204-49-04 или 102.

Тем временем в Перми продолжаются поиски двух загадочно пропавших молодых людей: 17-летнего Евгения Янковского и 31-летнего Станислава Ушакова и 21-летней Анастасии Веселковой.

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