По пермской набережной запретили кататься на роликах и велосипедах

Разрешены только пешие прогулки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 14 августа кататься по набережной Камы на велосипедах, роликах и самокатах запрещено. Об этом сообщают соответствующие знаки, которые появились там в минувшие выходные.

Как объяснили «Комсомолке» в пермском Агентстве социокультурных проектов, ранее Правила посещения набережной Камы разрешали кататься на велосипедах, самокатах и роликовых коньках только по утрам - с 6.00 до 12.00, чтобы не мешать прохожим, которые обычно гуляли по набережной в более позднее время. Поэтому, чтобы избежать столкновений, было решено ограничить катание.

- В связи с обращениями пермяков Правила посещения набережной были пересмотрены, - сообщили в ведомстве. - Поскольку для нас важна безопасность наших посетителей, мы приняли решение, что кататься на велосипедах, самокатах и роликовых коньках не рекомендуется, территория набережной должна быть предназначена только для пеших прогулок и пробежек.