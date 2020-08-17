В Пермском крае 65 новых случаев заражения коронавирусом

Общее число зараженных коронавирусом в Пермском крае достигло 7047 Фото: архив "КП"

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю опубликовало статистику заболеваемости коронавирусом в регионе. По данным на 17 августа, в Прикамье зарегистрировано 65 новых случаев заражения COVID-19: 28 человек проходят лечение в больницах, 37 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из 65 новых инфицированных – 32 мужчины, 32 женщины, 1 ребенок. Среди которых: младше 45 лет – 23 человека, 27 человек в возрасте 45-65, 14 человек старше 65 лет.

За прошедшие сутки также зафиксировано 2 летальных исхода от COVID-19. Таким образом, на 17 августа зафиксировано 188 летальных исходов от коронавируса. Еще 120 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

Общее число зараженных коронавирусом в Пермском крае достигло 7047. Ежесуточный прирост составил 0,9%. Коэффициент распространения болезни составляет 0,99.