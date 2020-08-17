Прожиточный минимум в Прикамье увеличили на 288 рублей

Теперь он составляет 10.844 рубля Фото: Василий Вахрин

В субботу, 15 августа, правительство Пермского края опубликовало документ об увеличении прожиточного минимума в регионе.

Власти постановили увеличить прожиточный минимум в среднем по Пермскому краю за второй квартал 2020 года в расчете на душу населения на 288 рублей. Теперь он составляет 10.844 рубля. Для трудоспособного населения - 11.633 рубля, для пенсионеров - 8.914 рублей, для детей - 11.124 рубля.

В первом квартале 2020 года прожиточный минимум на душу населения составлял 10.556 рублей, для трудоспособного населения - 11.338 рублей, для пенсионеров — 8.703 рубля, для детей — 10.703 рубля.

Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования, то есть 25 августа.

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