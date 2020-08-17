В лесу под Кунгуром потерялись трое мужчин

Поиски в лесу продолжались около часа. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Вечером 16 августа в лесу в Кунгурском районе потерялись трое мужчин 33, 31 и 30 лет.

- Вызов на пульт оперативного дежурного Кунгурской городской службы спасения от диспетчера ЕДДС поступил в 21.50, - сообщили спасатели кунгурской городской службы спасения. - Трое жителей деревни Сапово не смогли найти выход из леса. На их поиски выехали спасатели.

По прибытию на место специалисты начали поиски с использованием световых и звуковых сигналов. Спустя час мужчины были найдены и переданы в руки родственников, в медицинской помощи они не нуждались.