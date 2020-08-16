«Испинал и протащил за поводок по лестнице». В Прикамье мужчина издевался над маленьким щенком

. Фото: Юлия АЛЕХИНА

В Губахе местный житель был признан виновным в жестоком обращении с животным. Женщина обратилась в полицию с заявлением на соседа. В июле тот на ее глазах избил маленького щенка. Дело происходило в подъезде многоквартирного дома. Мужчина пять раз пнул щенка, а потом протащил его за поводок по ступенькам лестницы.

- В результате жестокого обращения животному причинены перелом таза и закрытый пневмоторакс, что при отсутствии медицинской помощи могло повлечь смерть щенка, - рассказали в прокуратуре Пермского края.

Было возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным из хулиганских побуждений, повлекшее его увечье». Суд назначил губахинцу наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов.

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