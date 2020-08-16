«Машина подлетела на несколько метров». В Пермском крае ищут свидетелей серьезной аварии

Фото: screenshot видео/сhp_59

Авария произошла в понедельник, 10 августа, около 12.00 на трассе Горнозаводск - Чусовой. Не доезжая 4 километра до города Чусовой, на камеру регистратора попала легковушка, которую подбросило на несколько метров вверх. После она приземлилась на полосу встречного движения и несколько раз повернулась вокруг своей оси. Уходящий от столкновения джип оказался в кювете.

Видеоролик вызвал бурное обсуждение в интернете. Одни пользователи соцсетей винили в аварии водителя джипа, другие - водителя легковушки. Супруга мужчины, ехавшего на джипе, объяснила аварию так:

«Муж пошел на обгон, в этот момент дедушка на легковушке решил повернуть налево, не включив сигнал поворота. В итоге мой муж оказался в кювете. Спасибо мужчинам, которые помогли его вытащить».

Какие травмы получили сидящие в легковушке люди, не сообщается.

Участники ДТП просят откликнуться очевидцев. Всех, кто стал свидетелем аварии, просят писать в instagram @evgeniyvereikin