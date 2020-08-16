В Пермском крае окончены поиски 34-летней женщины

Пропавшая женщина. Фото предоставлено родственниками

- Спасибо большое, я нашла свою дочь, - говорит мать пропавшей Татьяна. - Благодаря публикациям о розыске в социальных сетях, мне позвонили местные жители, которые назвали адрес, где она находится. Оказалось, что она была в гостях у своего знакомого. Сейчас я веду ее домой.

Напомним, 34-летняя жительница Березников ушла из дома в аптеку днем 13 августа и пропала. Мать пропавшей Татьяна сообщала, что ее дочь нуждается в постоянном приеме инсулина. Взволнованная женщина написала заявление в полицию и разместила запись о розыске в социальных сетях.

- Всем огромное спасибо за помощь, больше я ее одну никуда не отпущу, - поблагодарила Татьяна всех, кто помогал искать ее дочь.

Тем временем в Перми продолжаются поиски двух загадочно пропавших молодых людей: 17-летнего Евгения Янковского и 31-летнего Станислава Ушакова.

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