«Хранила деньги в банке. Стеклянной». В Прикамье внук обокрал родную бабушку

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В Карагае будут судить ранее судимого 34-летнего жителя района, которого обвиняют в краже денег у собственной бабушки. Женщина хранила свои сбережения в банке. Стеклянной, которую держала за кроватью. Ее внук, который жил вместе с нею, об этом, естественно, знал. И в мае этого года, пока пенсионерка спала, мужчина похитил у нее пять тысяч рублей, которые потратил на себя.

- Через несколько дней женщина обнаружила пропажу и обратилась за помощью в полицию, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Какого же было ее удивление, когда полицейские задержали по подозрению в совершении преступления ее собственного внука. Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Выяснилось, что ранее он привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение аналогичных преступлений.

Предварительное расследование уголовного дела по статье «Кража» завершено. Материалы направлены в суд.