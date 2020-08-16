В Пермском крае нашли погибшим пропавшего мужчину

Мужчину искали с 13 августа Фото: Василий Вахрин

Днем в субботу, 15 августа, пропавшего в Добрянке Игоря У. нашли погибшим. Тело мужчины обнаружили возле памятника Воину-освободителю.

Напомним, 55-летний Игорь У. пропал 13 августа. В этот день мужчина вышел с работы, но домой так и не вернулся. Родственники обратились с заявлением в правоохранительные органы и вместе с полицейскими и волонтерами отправились на поиски пропавшего.

Погибший мужчина. Фото из социальных сетей

- Смерть не криминальная, это несчастный случай, - сообщил «КП»родственник погибшего мужчины.

Тем временем в Перми продолжаются поиски двух загадочно пропавших молодых людей: 17-летнего Евгения Янковского и 31-летнего Станислава Ушакова.

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