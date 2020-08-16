В Пермском крае 67 новых случаев заражения COVID-19

. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Прикамье выявлено 67 новых случаев заражения COVID-19, сообщили в Минздраве Пермского края. 54 человека проходят лечение в больницах, 13 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Таким образом общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 6982.

Коэффициент распространения болезни на 16 августа составляет 1,03, кстати, накануне этот показатель также был равен 1,03.

Из 67 новых инфицированных – 29 мужчин, 38 женщин. Среди которых: младше 45 лет – 18 человек, 29 человек в возрасте 45-65, 20 человек старше 65 лет.

4931 человек выздоровели. За прошедшие сутки также зафиксировано 3 летальных исхода: двое пациентов умерли от COVID-19. Также один пациент умер по причинам, не связанным с COVID-19. На 16 августа зафиксировано 186 летальных исходов от COVID-19. Еще 120 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.