Пермячка стала «Мисс Екатеринбург»

Злата Помурзина стала победительницей конкурса «Мисс Екатеринбург-2020» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в День города состоялся финал ежегодного конкурса красоты «Мисс Екатеринбург». Из-за пандемии коронавируса в этот раз он проходил в онлайн-режиме, то есть не в присутствии зрителей.

Титул и корона победительницы достались Злате Помурзиной. Также за победу она получила сертификат на миллион рублей на покупку квартиры. Кстати, титул «Мисс зрительских симпатий» также получила Злата Помурзина, за которую проголосовали жители Екатеринбурга.

- Дорогие жители Екатеринбурга, поздравляю вас с 297-летием! Желаю дальнейшего процветания, постоянного роста и мирного неба над головой, - сказала после победы Злата Помурзина.

Девушке18 лет и она профессионально занимается фигурным катанием. Злата - трехкратная чемпионка России и двукратная чемпионка Мира. Родом она из Перми, но ради спортивной карьеры переехала в Екатеринбург.