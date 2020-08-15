«Ушла в аптеку и исчезла». В Перми ищут 34-летнюю женщину

Пропавшая Анастасия. Фото предоставлено родственниками женщины

В Березниках пропала 34-летняя Анастасия Шайхрахиева. Мама пропавшей женщины Татьяна рассказала «КП», что 13 августа Настя ушла в аптеку и до сих пор не вернулась домой.

- Настя живет со мной, - рассказывает Татьяна. - У нее куча разных заболеваний. В день исчезновения она пошла за тест-полосками для диабетиков. Фармацевты сказали, что у них она была около 15.00, получила медикаменты и ушла. С тех пор ее никто не видел. Телефон не отвечает. Я обошла все районы, ее нигде нет. Сходила в полицию - написала заявление. У нее сахарный диабет, особый режим питания, и ей нужен постоянный прием инсулина, лекарства у нее нет.

Анастасия была одета в синие джинсы с золотыми замками до колена, светло-зеленой вязаной кофте, черной куртке.

Всех, кто знает какую-либо информацию о местонахождении пропавшей, просят сообщать по телефонам: 8-908-251-54-38 или 102.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что проводят оперативно-розыскные мероприятия.