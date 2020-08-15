Депутаты ГосДумы от Прикамья раскрыли свои доходы

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты ГосДумы также отчитались о своих доходах. Из парламентариев, представляющих Пермский край, больше всего в 2019 году заработал Александр Василенко. Его годовой доход составил 46,77 миллиона рублей. В собственности у депутата дом, квартир а и два земельных участка. Автомобиль Audi А4 записан на жену.

Андрей Исаев задекларировал доход в 5,7 миллиона рублей. В собственности у него две квартиры. Машины нет.

Бывший мэр Перми Игорь Сапко в 2019 году заработал 5,68 миллиона рублей. В собственности два земельных участка под базы отдыха, гостевой дом, дом охраны и досуговый центр. Автомобилей нет, есть снегоболотоход. А автомобиль LEXUS RX200T принадлежит жене.

Другой экс-мэр Перми Игорь Шубин получил доход чуть меньше - 5,675 миллиона рублей. У него есть две квартиры, гостевой дом и земельный участок. Автомобиль AUDI Q7 принадлежит жене.

Доход Дмитрия Сазонова – 5,43 миллиона рублей. Он владеет домом с земельным участком, а также автомобилем TOYOTA LAND CRUISER и мотоциклом SUZUKI.

Дмитрий Скриванов получил 4,88 миллиона рублей. Он имеет квартиру и автомобиль BMW

Минимальный доход из пермских депутатов – у Алексея Бурнашова, он задекларировал 4, 67 миллиона рублей. Никакой транспорт на нем не числится.