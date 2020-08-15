«На нем женская меховая шапка и нет обуви». В Пермском крае третий день разыскивают пропавшего мужчину

Сергей Иматов пропал три дня назад Фото: СОЦСЕТИ

62-летний Сергей Иматов ушел из дома в деревне Ульяновка Чернушинского района утром 12 августа и с тех пор его никто не видел.

- Пропавший дедушка очень заметен: он сильно сутулится, на нем женская меховая шапка и нет обуви, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт». - Его семья очень волнуется и ждет домой своего папу и мужа.

Волонтеры просят автомобилистов, проезжавших в тех местах 12 августа, проверить записи авторегистраторов: возможно где-нибудь на кадрах есть изображение Сергея Ивановича.

Его приметы: короткие седые волосы, карие глаза, рост 165 см, худощавый.

Сергей Иматов был одет в черную безрукавку, сиреневую рубашку, черные трико, черные носки. Обуви нет. На голове – черная женская норковая шапка.

Мужчина нуждается в медицинской помощи.