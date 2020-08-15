Число инфицированных коронавирусом в Пермском крае приближается к семи тысячам

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. На 15 августа в Пермском крае выявлено 68 новых случаев заражения COVID-19: 34 человека проходят лечение в больницах, 34 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Схема: оперштаб Пермского края

Из 68 новых инфицированных – 33 мужчины, 32 женщины, два мальчика и одна девочка. Среди взрослых: младше 45 лет – 23 человека, 29 человек в возрасте 45-65, 13 человек старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 6915. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,03.

За минувшие сутки также был зафиксирован один летальный исход: пациент, инфицированный коронавирусом, умер по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 184 летальных исхода от COVID-19. Еще 119 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

Выздоровели с начала пандемии 4900 человек.