В Перми умер пациент, инфицированный коронавирусом

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Как сообщили в Минздраве Пермского края, за минувшие сутки был зафиксирован летальный исход пациента, инфицированного коронавирусом, хотя причиной смерти стало сопутствующее заболевание. Общее число летальных исходов достигло 303. Всего с начала пандемии в Прикамье было подтверждено 6847 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 4900 человек выздоровели.

За предыдущие сутки была выявлено 70 новых случаев заражения COVID-19: 41 человек проходит лечение в больницах, 29 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Из 70 новых инфицированных – 24 мужчины, 42 женщины, 4 детей. Прирост заболевших за минувшие сутки составил 1 процент.

Всего проходят лечение 1713 человек, из них у 1644 человек коронавирус подтвержден, еще у 69 пациентов установлен диагноз ОРВИ или пневмония. Они ожидают результатов тестов на COVID-19.