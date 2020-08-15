Сколько зарабатывают губернаторы Прикамья – бывшие и действующий

Доход Юрия Трутнева сократился в три раза Фото: Михаил ФРОЛОВ

На сайте Правительства РФ опубликована информация о доходах российских министров. В их числе два бывших губернатора Пермского края.

Юрий Трутнев, ныне вице-премьер федерального правительства и полномочный представитель президента в Дальневосточном округе в минувшем году заработал 180 миллионов рублей. Кстати, его доход серьезно сократился по сравнению с 2018 годом, когда он задекларировал 538 миллионов рублей. Жена Юрия Трутнева за год заработала 2,6 миллиона рублей.

Другой экс-губернатор, а сейчас министр экономического развития Максим Решетников за 2019 год заработал 7,691 миллиона рублей. Этот доход он получил, находясь на посту главы Пермского края. Его жена за год заработала 460 тысяч рублей.

А нынешний глава Пермского края - врио губернатора Дмитрий Махонин – отчитался за доход в 3,8 миллиона рублей.