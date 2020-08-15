Депутат Пермской гордумы зарабатывает по миллиону в день

Владимир Плотников указал доход в 354 миллиона Фото: архив "КП"

Депутаты Пермской городской думы отчитались о своих доходах за прошлый год. Первую строчку в списке самых богатых занимает Владимир Плотников. Его суммарный доход за год у составил почти 354 миллиона рублей, то есть ежедневно он зарабатывает около миллион в день. В числе его собственности два жилых дома, квартира в Испании и роскошные автомобили: Mercedes S63 и Rolls Roys Ghost.

Также в тройку самых богатых депутатов вошли строители – генеральный директор ПЗСП Алексей Демкин, чей доход составил около 56 миллионов и генеральный директор «Орсо групп» Михаил Бесфамильный, заработавший 51,7 миллиона рублей.

Меньше всех в минувшем году заработал депутат Александр Филиппов. Его годовой доход составил 124 тысячи рублей или чуть больше 10 тысяч в месяц.

Председатель Пермской думы Юрий Уткин отчитался о годовом доходе в 4,5 миллиона рублей. Его заместители - Дмитрий Малютин и Алексей Грибанов – заработали чуть больше трех миллионов каждый.