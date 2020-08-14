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«Зачем ты это сделал?». В Перми покончил с собой 22-летний парень

Тело молодого человека нашли недалеко от поселка Красный восход
Виктор ПравдинВикторПравдин
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Погибший молодой человек. Фото со страницы погибшего ВКонтакте

Погибший молодой человек. Фото со страницы погибшего ВКонтакте

В понедельник, 10 августа, в лесу в 1,5 километрах от поселка Красный восход в Пермском районе случайные прохожие нашли погибшим 22-летнего молодого человека. Очевидцы сообщили о случившемся в полицию.

Источник в правоохранительных органах сообщил «КП», что молодой человек совершил самоубийство.

Ни родственники, ни друзья погибшего парня не знают причины, которые толкнули молодого человека на роковой поступок.

- Он родом из Соликамска, работал в Перми, по-моему, трактористом, в сентябре ему бы исполнилось 23 года. Очень жалко, молодой совсем,- рассказал один из знакомых погибшего.

В память о погибшем одна из родственниц выложила в соцсетях запись о трагическом случае. Девушка задается вопросом, зачем он покончил с собой и просит прощения за то, что они редко виделись и общались.

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