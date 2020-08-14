14 августа в Кудымкаре откроют памятник пельменю

Из-за простоты и скорости приготовления пельмени стали любимым блюдом многих. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Памятник огромному пельменю откроют 14 августа в Кудымкаре. Арт-объект любимому блюду установят на Аллее Кудым-Оша.

- По словам скульпторов Валентины Ракишевой и Вячеслава Просвирнова, памятник сделан из челябинского белого мрамора, - сообщает издание Парма-новости. - Его размеры: 170 сантиметров в длину, почти метр в ширину и в высоту около 60 см. Он выглядит, как только что приготовленный пельмень. После установки на постамент, на «пельмене» можно будет сидеть, это интерактивный арт-объект.

Памятник изготовили и устанавливают в рамках реализации проекта «Этнообраз» Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа.