В Пермском крае окончены поиски 33-летнего рыбака, пропавшего неделю назад

Пропавший рыбак. Фото из соцсетей

- Найден, жив, просьба снять репосты, - написали волонтеры имени Ирины Бухановой к посту о пропавшем 33-летнем Игоре С.

Напомним, 5 августа Игорь отправился на рыбалку из деревни Усьва Пермского края на реку Косьва и исчез. Больше недели мужчину искали родственники, волонтеры и полицейские.

Сейчас мужчина дома, с ним все хорошо. Где он находился все это время, не сообщается.

Тем временем в Перми продолжаются поиски двух загадочно пропавших молодых людей: 17-летнего Евгения Янковского и 31-летнего Станислава Ушакова.

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