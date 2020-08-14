Синоптики рассказали о погоде на выходные в Перми и Пермском крае

По предварительному прогнозу, в начале следующей недели характер погоды существенно не изменится Фото: Василий Вахрин

По данным Гидрометцентра, в пятницу, 14 августа, в Перми и южных районах края пройдут небольшие, в некоторых местах умеренные дожди, в северных районах осадков не ожидается. Днем столбик термометра будет колебаться от +14 до +19 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Ночью температура опустится до +6..+11 градусов, также существует вероятность резкого похолодания до +1 градуса.

В субботу, 15 августа, в Перми и на большей части территорий Прикамья ожидаются небольшие дожди, температура воздуха составит +13...+18 градусов. Будет дуть восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Ночью похолодает до +7...+12 градусов.

В воскресенье, 16 августа, на всей территории Пермского края ожидается небольшой дождь, температура воздуха составит +14...+19 градусов, будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Ночью температура опуститься до +6...+11 градусов.

По предварительному прогнозу, в начале следующей недели характер погоды существенно не изменится. Кратковременные дожди возможны на большей части территории: небольшие по восточным районам до умеренных. Температура воздуха ночью +5...+9 градусов, днем +12...+17.