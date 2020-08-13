В Пермском крае автомобиль протаранил мотоцикл с 16-леним подростком

Оба транспортных средства серьезно пострадали. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

В Соликамске, 12 августа, произошло ДТП на улице Мира. ВАЗ-211140 за рулем которого был 43-летний водитель, при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу «Венто», произошло столкновение. Мотоциклом управлял 16-летний подросток. Его с многочисленными травмами ног, рук, головы и тела отвезла в больницу «скорая».

- Выяснилось, что ранее водитель ВАЗа неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - Водитель мотоцикла управлял им без шлема и водительских прав. По факту ДТП возбуждено административное расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».