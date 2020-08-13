В Пермском крае волонтеры нашли женщину, которая провела в лесу несколько суток

Волонтеры отряда им. Ирины Бухановой нашли в лесу заблудившуюся женщину. Фото: Отряда им.Ирины Бухановой.

Поисковый отряд имени Ирины Бухановой сообщает, что пропавшая в Губахинском районе женщина нашлась. Татьяна Акулова потерялась 9 августа, когда возвращалась с кладбища, дорога шла через лес, женщина заплутала. На ее поиски вышли полиция и волонтеры. Трое суток она провела в лесу и вот пришли хорошие новости, 12 августа ее нашли.

- Команда поискового отряда им. Ирины Бухановой завершила работу, - сообщают волонтеры на своей страницы в социальной сети. - Благодарим всех отозвавшихся на помощь. Спасибо всем, кто приехал, кто искал. Большая благодарность Владу Рычкову, нашему представителю. Андрей, Женя, Миша, наша спасательная бригада, вы молодцы, как всегда! Несколько дней в лесу. Сильная женщина. В непростых условиях, очень сложный лес, смогла выстоять и дождаться помощи. Очень хорошие новости! Ради этого стоит искать!