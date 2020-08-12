Пермяки смогут наблюдать метеорный поток Персеиды

Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя «звездный дождь». Фото: Московский планетарий.

Метеорный поток Персеиды происходит каждый год. Это один из самых зрелищных метеорных потоков в году.

Персеиды - это камушки, льдинками и частички пыли из хвоста кометы Свифта-Туттля. Комета пролетает, шлейф остается. В него, словно в реку, каждый год входит наша планета, вращаясь вокруг Солнца.

Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя «звездный дождь». Его интенсивность постепенно растет, достигает пика и постепенно падает.

- Максимум потока приходится в ночь с 12 по 13 августа, - сообщают специалисты Пермского планетария. - Число метеоров обычно достигает до 60 в час. Для наблюдений рекомендуем выехать далеко за город и взять с собой бинокль или фотоаппарат.