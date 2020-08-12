Пермяк без водительских прав совершил ДТП с пострадавшими

Водитель отечественной легковушки и 43-летняя пассажирка иномарки получили травмы.

В Перми в 21.00 в Мотовилихинском районе Перми произошло дорожно-транспортное происшествие. По улице Уральской ВАЗ-211440 за рулем которого был 35-летний водитель в районе дома № 88 при повороте налево в дворовой проезд не пропустил «Ниссану». Автомобили столкнулись.

Водитель отечественной легковушки и 43-летняя пассажирка иномарки получили травмы. Выяснилось, что водитель ВАЗа не раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

- Мужчина управлял автомобилем, не имея водительского удостоверения. В настоящее время по факту ДТП вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 12.24 КоАП Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего» - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - Им назначено амбулаторное лечение.