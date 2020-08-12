Как предпринимателю в Пермском крае получить субсидию

Прямая линия для работодателей пройдет 12 августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае реализуются дополнительные меры поддержки занятости населения. Причем, они относятся не только к безработным гражданам, но и к работодателям.

Вопросы о порядке создания дополнительных рабочих мест и предоставлении субсидий можно задать специалистам Управления в сфере содействия занятости в среду, 12 августа, по телефонам: 236-95-35 и 238-40-53 с 11.00 до 13.00.

Напомним, на каждого принятого на работу человека, состоящего в Центре занятости, работодателю предоставляется субсидия в размере половина МРОТ в течение 6 месяцев. Кто ее может получить и как это сделать, расскажут специалисты.