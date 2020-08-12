В Пермском крае обработаны все заявления на выплату на детей от 3 до 7 лет

С 20 мая поступило 98136 заявлений на получение выплаты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Центре социальных выплат и компенсаций Пермского края, рассмотрены все заявления на выплату на детей от 3 до 7 лет, которые поступили до начала августа. Так, всего по состоянию на 1 августа от жителей Прикамья с 20 мая поступило 98136 заявлений. Все они рассмотрены, по всем приняты решения.

Из них 67058 заявлений одобрено, по 63196 заявлениям выплата уже получена, по остальным деньги поступят на счета в ближайшее время. Итого в Пермском крае выплату на детей от 3 до 7 лет уже получили 78652 ребенка на общую сумму более 2,7 млрд рублей.

В 23,3 тысячах случаях было вынесено решение об отказе в выплате. Самые распространенные причины - превышение дохода, недостоверные сведения и возраст от 8 лет. Более 3 тысяч - это повторные заявления, когда человек подает заявление одновременно и в Центр социальных выплат, и через МФЦ, или несколько раз в одно ведомство.

Сейчас специалисты Центра социальных выплат обрабатывают заявления, которые поступили уже в августе. По состоянию на 10 августа таковых - более 4 тысяч. Решение по ним будет принято в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявления, в случае положительного решения, согласно законодательству, деньги поступят на счета не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем принятия решения.