Появилось видео экстренной посадки истребителя МиГ-31 в пермском аэропорту

Скрин с видео на канале Vyacheslav Sukhanov.

Вечером 11 августа в пермском аэропорту экстренно приземлился истребитель МиГ-31.

- У дальнего перехватчика Миг-31 разрушилось колесо задней стойки шасси, экипаж совершил штатную посадку, пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Вскоре после приземления на YouTube было опубликовано видео посадки Миг-31.

На кадрах – взлетно-посадочная полоса аэропорта «Большое Савино». По ней, замедляя ход, мчится истребитель. Из-под колес вырывается столб искр. Пилот выпускает парашют и вскоре ему удается остановить тяжелый военный самолет.

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