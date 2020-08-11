Журналист «Комсомольской правды» в Перми стал победителем конкурса ОНФ «Правда и справедливость»

Журналист "КП" Ярослав Богдановский - один из семи победителей из Пермского края. Фото: архив "КП"

Общественный совет Фонда ОНФ «Правда и справедливость» подвел итоги VI всероссийского конкурса журналистских работ «Правда и справедливость». Лауреатами стали 437 региональных журналистов из всех регионов России.

От Пермского края на конкурс поступило 56 работ, но лауреатов было отобрано только семь, среди которых и журналистская работа Ярослава Богдановского – редактора «Радио «Комсомольская правда» - Пермь» Его конкурсная работа была посвящена проблемам Чердынского района.

- Если благодаря этому материалу «наверху» заметят проблемы отдаленной территории, то это очень хорошо, значит, работали не зря, - улыбается победитель.