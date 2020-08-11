В Пермском крае ищут мужчину, который уехал из дома на велосипеде

Ориентировка: группа ВК Поисковый отряд Регион59 Нытва Краснокамск Очер.

В Очере идут поиски пропавшего 66-летнего Александра Анатольевича Звездина, который 14 июля уехал из дома на велосипеде «Урал» синего цвета. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Родные пропавшего мужчины обратились к волонтерам, те разместили информацию в соцсетях и попросили максимального репоста.

- Всех, кому известно местонахождение Александра Анатольевича, просим сообщить по телефонам: 02, 102 - полиция; 112 – ЕДДС. Или по телефонам волонтеров: 8-922-31-41-112. Координатор поисков – Вячеслав 8-999-126-26-25.

Приметы: рост 176 см., среднего телосложения, глаза зеленые, волосы седые.

Был одет: футболка синяя, шорты черные, кепка синяя, калоши черные.