Пять пермяков разгуливали по городу с туберкулезом, пока их насильно не госпитализировали

По решению суда пермяков поместили в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми прокуратура Мотовилихинского района провела проверку болеющих туберкулезом. В ходе нее выявлено 5 человек, с туберкулезом в различных фазах, причем заболевшие уклонялись от лечения в больнице.

- В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в суд направлено 5 исковых заявлений о принудительной госпитализации граждан в медицинскую противотуберкулезную организацию, - сообщает Прокуратура Пермского края.

Суд полностью согласился с требованием прокуратуры. Больные, отказывающиеся от лечения туберкулеза, госпитализированы в ГБУЗ ПК «Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр» на 4 месяца.